Audi'ye sıkı denetim



Volkswagen holdingi emisyon skandalının izlerini 2016 yılına kadar silme gayreti içinde. Yönetim kademelerindeki değişiklikler holdingin zor durumda olduğunu gösteriyor. Satışların düşmesi de skandala bağlanıyor.

Volkswagen (VW) holdingine bağlı Audi şirketi holding yönetim kurulu başkanı Matthias Müller'i denetleme kurulu başkanlığına getirdi. Müller'in selefi ve VW holdinginin eski yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn egzoz skandalı nedeniyle Audi denetleme kurulu başkanlığından da istifa etmişti.

VW'nin büyük hissedarlarından Ferdinand Piech ve eşi Ursula Piech de, Winterkorn ile anlaşamadıkları için denetleme kurulundan ayrılmıştı. Piech ve Winterkorn'dan boşalan denetleme kurulu üyeliklerine Piech'in yeğenleri Julia Kuhn-Piech ve Josef Ahorner getirildi. Kuhn-Piech holdinge bağlı M.A.N'ın kontrolörlüğünü de yürütüyor. Ahorner ise uzun yıllar Salzburg'daki Porsche Holding hissedarlar kurulu üyeliğinde bulunmuştu.

Yaprak dökümü

Son zamanlarda VW holdingindeki emisyon skandalına Audi'nin de karıştığına dair haberler çıkmaktaydı. Yönetim kadrolarındaki değişikliklerin bu haberler üzerine kararlaştırıldığı anlaşılıyor. Teknoloji ve geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ulrich Hackenberg'in işten el çektirilmemek için emekliliğini istediği öğrenildi.

VW Yönetim Kurulu başkanı Müller, Hackenberg'in VW holdingindeki teknik gelişmenin mimarlarından olduğunu söyledi. Hackenberg'in yerine teknik geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine 49 yaşındaki mühendis Stefan Knirsch atandı. Knisch mesleğe Audi'de başladıktan sonra Porsche'ye geçmiş ve son olarak da Rheinmetall şirketinde takım geliştirme ünitesi başkanlığını yapmıştı.

Stadler eleştirilerin hedefinde

Audi yönetim kurulu başkanı Rupert Stadler'in denetleme kurulu toplantısında oldukça terletildiğini yazan gazete haberlerine göre Stadler'e skandalın nedenleri ve holdinge prestij kaybettiren gelişmelerin aydınlatılması ile ilgili hesap soruldu. İşyeri Temsilciliği Başkanı Peter Mosach yönetim tarafından alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını ve skandalların önlenebilmesi için üst düzey işletmecilik kadrolarında revizyona gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Audi şirketi iki hafta önce, 3 litre hacimli dizel motorlarında Amerikan yasalarına göre hileli sayılan bilgisayar yazılımı kullandıklarını ikrar etmek zorunda kalmıştı. Holding daha önce altı silindirli dizel motorlarının normlara uygun olduğunu duyurmuş, ancak son gelişmeler üzerine yönetim kurulu başkanı Stadler yoğun eleştiri almıştı.

Holding'in Wolfsburg'daki merkezinden yapılan açıklamada, karbondioksit emisyon değeri çarpıtılan dizel motorlu araç sayısının sanıldığından az olduğu belirtildi. VW sözcüsü incelemelerin henüz tamamlanmadığını ancak testlerde çoğu aracın karbondioksit emisyonunun deklare edilen değerleri aşmadığını söyledi.