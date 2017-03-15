Audi'ye manipülasyon baskını

Egzoz skandalı Volkswagen (VW) holdingine bağlı Audi şirketini de çarptı. Audi yönetim kurulunun 2016 yılı bilançosunu tanıtacağı basın toplantısına saatler kala Ingolstadt, Neckarsulm ve diğer 7 Audi tesisinde mali polis tarafından arama yapıldı. Münih savcılığı hilekârlık ve yanıltıcı reklam şüphesiyle soruşturma başlattı.

Audi yönetim kurulu başkanı Rupert Stadler Ingolstadt'taki genel kurul toplantısının açılışında, "Aktüel gelişmelere rağmen dikkatimizi geride bıraktığımız yılın rakamları üzerinde toplayalım”, dedi. Bir şirket sözcüsü toplantıdan önce Audi'nin Almanya'daki tesislerinde savcılık tarafından arama yapıldığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılık yetkililerinin polisin desteğinde Audi şubelerinde arama yaptıkları belirtilirken Süddeutsche Zeitung gazetesi özel konutların da arama kapsamına alındığını yazdı.

Emisyon manipülasyonu pahalıya patladı

Savcılığın açıklamasında soruşturma açılmasına, Audi tarafından geliştirilen 3 litre hacimli motorla çalışan 80 bin otomobilin 2009 ile 2015 yılları arasında ABD'de satılmış olmasının gerekçe oluşturduğu ifade edildi. ‘Amerikan egzoz yönetmeliklerine uygun hale getirmek için söz konusu araçlara emisyon değerlerini manipüle edici donanım takıldığından ve bunun müşteriden gizlendiğinden şüphelenildiğine' savcılığın açıklamasında yer verildi.

Avrupa'da satılan aynı modellerin soruşturma kapsamına alınmadığı, çünkü resmi testlerde egzoz gazlarının manipüle edildiğine dair bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şirket sözcüsü konunun açıklığa kavuşturulmasına büyük önem atfettikleri için yetkili mercilerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yönetim kurulu başkanı Stadler de genel kuruldaki konuşmasında ‘konunun tamamen aydınlatılması için sonuna kadar çalışacaklarını ve dizel motorlarda tespit edilen manipülasyonun şirketi sıkıntıya soktuğunu', söyledi. Dizel skandalı ve hatalı hava yastıkları 2016 yılında Audi'ye 1,8 milyar Euroya mal oldu. Şirketin olağandışı etkilerden arındırılmış kârı ise 3,1 milyar Euro olarak açıklandı.

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DW, afp/AG, BK