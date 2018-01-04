Atmaca Vadisi artık yemyeşil

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Atmaca Deresi Vadisi’nin peyzaj düzenlemesini tamamladı. 3 bin 600 metrekare alana toprak tesviyesi yapılan vadi, 90 adet yetişkin ağaç dikiminin ardından yemyeşil oldu.

Ulusal Caddesi ile Zarif Sokak arasında yer alan Atmaca Deresi Vadisi’nde yapılan çevre düzenlemeleriyle vadi, yepyeni bir çehreye kavuşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla 3 bin 600 metrekare alana toprak tesviyesi yapılan vadide, çim serilmesi ve 90 adet yetişkin ağaç dikiminin ardından otomatik sulama sistemleri oluşturuldu. Aydınlatma direği dikimi ve travers döşemelerinin de tamamlandığı alanda, yürüyüş yolları oluşturularak vatandaşlara nefes alabilecekleri bir alan kazandırıldı.

UMUT MEYVE BAHÇESİ İLE ENTEGRE HALE GETİRİLDİ

İlçe genelinde bulunan atıl alanları elden geçirerek ıslah edilme sürecini takip eden ve kent parkları haline dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi, atıl durumda olan alanın hızlı bir şekilde peyzaj düzenlemesini yaparak vadiyi, devamındaki 12 bin metrekarelik Umut Meyve Bahçesi ile entegre hale getirdi. Vadiyi yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Öncesinde buranın metruk bir hali vardı. Şimdi, yemyeşil bir çevreye kavuştu. Güzel bir yürüyüş aksı oluştu” dedi.

DÜZENLEMEDEN VATANDAŞLAR DA MEMNUN

Doğa, çevre ve kent hassasiyetini ön plana çıkaran projeleriyle dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi’nin Atmaca Deresi Vadisi’nde yaptığı çalışmalarla Gürpınar Mahallesi’ne güzel bir yürüyüş alanı kazandırmasından bölgede oturan vatandaşlar da memnun… Spor alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler, piknik alanları gibi fonksiyonların da tamamlanmasıyla Atmaca Deresi Vadisi, sahilden merkeze kadar yürünebilecek bir ortam sunma fırsatının yanında, bisiklet ya da araç ile erişilebilir hale de gelecek. Düzenlenmiş hali ile Atmaca Deresi, tüm vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı olacak.

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