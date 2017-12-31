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Atlama kulelerine taşıma kar

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Kayakla Atlama Kuleleri'ndeki hızlanma rampalarını (in run) taşıma karla doldurdu

31 Aralık 2017 19:36

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Kayakla Atlama Kuleleri\'ndeki hızlanma rampalarını (in run) taşıma karla doldurdu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayak Federasyonu ile birlikte 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi\'ni taşıma karla hazır hale getirmişti. 2011\'de olduğu gibi bu yılda karsız geçen sezon nedeniyle kolları sıvayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi\'nden taşınan karla merkez Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerinin hızlanma rampalarına yerleştirip suni karlama sistemi ile de rampaları atlamalar için hazır hale getiriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü\'ne bağlı kar timi ekibinden Yasin Yorulmaz, Ömer Şerefoğlu, Harun Çelebi, Yavuz Saraç, Ali Ensar Kotçioğlu ve Musa Çakmak 6 gün boyunca yoğun çalışma sonucu atlama kulelerinin rampalarını hazır hale getirdi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kayakla Atlama Kulelerinde yapılan bu çalışma ile ilgili olarak, “Ekibimiz 25 günlük süre içinde ancak hava sıcaklığı bakımından altı gün karlama sistemi yapabildi. Bu kısa sürede insan üstü gayretlerimizle atlama kulelerini atlamalar için hazır hale getirdik. Suni karlama sistemimizle konaklıdan getirdiğimiz karları sporcuların iniş sırasında kullandığı in run dediğimiz oluklara yerleştirdik ve atlama rampalarının pistlerini hazır hale getirdik. Milli Takım antrenmanlarını yapacak ve önümüzdeki günlerde de düzenlenecek olan yarışmalara hazır olacak\" dedi.

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