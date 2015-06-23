Atina'da kritik saatler



Euro Bölgesi ülkeleri Yunanistan'ın borç kriziyle ilgili anlaşmazlığı Çarşamba akşamına kadar çözüme kavuşturmaya kararlılar. AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu uzmanları Atina hükümetinin reform önerileriyle ilgili değerlendirmelerini Birlik zirvesinden önce tamamlamış olacaklar. Ardından Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'a milyarlarca Euro'luk ek yardım kredisi açılmasına onay verecekler. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde Yunanistan'ın devlet iflası ilan etmesi kaçınılmaz olacak.

Tsipras hükümetinin yardım karşılığında uygulamaya hazır olduğu reform paketinin Yunan parlamentosunda onaylanacağı kesinlik kazanmadı. Parlamento başkan vekili Aleksis Metropulos Syriza milletvekillerinin reform ve tasarruf önlemlerini ret etme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis ise yürürlükteki yardım programının uzatılmasına Yunanistan'ın onay verebileceğini söyledi. Sakellaridis Yunan televizyonuna verdiği demeçte kreditörlerin ‘finansman sorununa çözüm getirecek ek unsurlara yer vermelerinin' şart olduğunu belirtti.

'Seçim vaatlerinden uzaklaştı'

Başbakan Aleksis Tsipras'ın reformların kapsamını ortaklarının talepleri doğrultusunda genişletilmesini kabul etmesi Yunan medyasında eleştiriliyor. Muhafazakar ‘Kathimerini' gazetesi Tsiprras'ın seçim vaatlerinden neden bu kadar uzaklaştığını partisine ve parlamentoya izah etmesi gerektiğini yazdı. ‘Ta Nea' gazetesinin yorumunda ise birikmiş borçların yeniden yapılandırılması hakkında ‘tek kelime dahi edilmemiş olmasını' eleştirdi. Tasarruf önemlerinin yürürlüğe girebilmesi için Başbakan Tsipras'ın Brüksel'e sunduğu reform paketinin parlamentoda onaylanması gerekiyor.