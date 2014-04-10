Atina'da bombalı saldırı



Bombanın Atina'daki Merkez Bankası yakınlarında patladığı bildiriliyor. Perşembe sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Bombanın patlamasıyla, etraftaki dükkân ve mağazaların vitrinlerinin zarar gördüğü bildirildi. Polis yetkililerinin, bombalı saldırıdan 45 dakika önce kimliği belirsiz birinin bomba ihbarında bulunduğunu ve 70 kilogram patlayıcı kullanılacağını söylediği bildirildi.

Soruşturma yetkilileri, saldırının ardında sol ya da anarşist grupların olduğunu tahmin ediyor. Ancak saldırıyı henüz üstlenen çıkmadı.

Yunanistan'da son dönem siyasi kaynaklı şiddet artıyor. Dört yıl önce mali krizin baş gösterdiği tarihten bu yana bombalı saldırıların da sayısında artış olduğu, hedefte de siyasilerin, gazetecilerin ve iş adamlarının olduğu bildiriliyor.

Saldırı ülkenin yeniden serbest finans piyasalarından borç alınacak olmasından bir kaç saat önce düzenlendi. Atina hükümeti, 2 milyar 500 milyon euro borç almayı planlıyor.