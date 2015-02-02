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Dünya
Deutsche Welle

Atina şubat sonuna kadar süre istedi

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis bugün Londra’ya gidiyor. Varufakis Paris’ten kendi önerilerini hazırlamaları için şubat ayına kadar süre istedi.

02 Şubat 2015 12:34


Fransız mevkidaşı Michel Sapin ile Paris'te bir araya gelen Varufakis görüşme sonrasında 6 hafta sonra daha gerçekçi bir anlaşmanın ortaya çıkabileceğini belirtti. Mayıs ayına kadar Yunanistan'ın yeni kredi almayacağını açıklayan Varufakis bunun yerine Avrupa Merkez Bankası'nda likiditenin güvence altına alınması için çaba göstereceğini belirtti. Varufakis mevcut borçların ödenmesinin, büyüme hedefi becerisiyle ilişkili hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Atina'nın mayısa kadar harcamalarını finanse edip edemeyeceği konusunda şüpheler var. Uzmanlara göre, Atina Euro ortaklarının desteğine muhtaç. Özellikle de Yunan bankalarının Avrupa Merkez Bankası'nın destek mekanizması olmaksızın sorunlar yaşayacağı belirtiliyor.

Fransa: Yardımcı olacağız

Fransa Maliye Bakanı Sapin, probleme çözüm bulma noktasında Yunan mevkidaşına yardımcı olacağını ifade etti. Sapin, Yunanistan'ın borç yükü nedeniyle endişeli olmasının ve bir hafifleme için çaba göstermesinin meşru olduğunu belirtti. Fransız Bakan, bununla birlikte borç affının Yunan vergi mükellefleri üzerindeki yükü diğer Avrupa vergi mükelleflerine aktaracağını ifade etti. Fransa Maliye Bakanı Sapin, Atina hükümetiyle yapılacak her yeni anlaşmada hükümetin ne ölçüde yapısal reformlara hazır olduğunun önemli rol oynayacağını söyledi. Bakan rekabet gücünün yeniden tesis edilmesi ve büyümeye geri dönülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis pazartesi Londra'da, salı günü de Roma'da olacak. Varufakis'in kısa süre sonra da Berlin ve Frankfurt'ta temaslarda bulunması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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