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ATİLLA TAŞ CEZAEVİNE KONULDU 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA  Şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi

09 Kasım 2018 20:32

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA 
Şarkıcı Atilla Taş, \"FETÖ\'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Taş, 16.45 sıralarında Metris Cezaevi\'ne getirildi. Burada yaklaşık yarım saat kalan Atilla Taş daha sonra geldiği araçla cezaevinden çıktı. Atilla Taş\'ın Silivri Cezaevi\'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Metris Cezaevi\'nden detaylar
-Atilla Taş\'ın bulunduğu aracın Metris Cezaevinden çıkışı
-Detaylar

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