'Ateşböceği' parıldamaya devam ediyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Gezici Öğrenim Birimi ''İş Bankası Ateşböceği'', 7 yılda yaklaşık 26 bin çocuğa eğitim desteği verdi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, TEGV'in kalıcı etkinlik noktasının bulunmadığı yerlerde de çocuklara eğitim desteği vermek üzere oluşturulan 18 Gezici Öğrenim Birimi, 2001 yılında İş Bankası'nın katkılarıyla hizmete başladı. Sivas'tan yola çıkan ''İş Bankası Ateşböceği'', bugüne kadar 10 ilde eğitim desteği vererek, 2008 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 bin 873 çocuğa ulaştı.



Bir TIR dorsesi içinde 12 bilgisayarlı bir bilgisayar odası, serbest etkinliklerin yapıldığı bir oyun atölyesi ve ''Ateşböceği Sorumlusu''nun yaşadığı bir yaşam alanından oluşan'' Ateşböcekleri''nde, çocuklara öğrenmenin farklı şekillerde ve ortamlarda gerçekleşebileceğini fark ettiren, tüm sınıf düzeylerine uyumlu ve 12 saat uygulanan eğitim etkinlikleri yapılıyor.



''İş Bankası Ateşböceği'', bu sömestrin sonuna kadar Karadeniz Ereğli'de Vesile Dikmen İlköğretim Okulu'nda faaliyetini sürdürecek.

