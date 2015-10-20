Yargının 'Ak Saray' kararı: Atatürk'ün vasiyeti ihlal edilmedi

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, TMMOB'a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edilmesiyle ilgili olarak açılan dava görüldü. Mahkeme, dava koşullarının gerçekleşmemesi nedeniyle 'Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği' iddiasıyla açılan davanın reddine karar verdi.

Duruşmaya, davacı odaların temsilcileri, müdahillik talebinde bulunanlar ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tarafların avukatları katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Mehmet Ali Alan, Medeni Kanun gereği davanın husumetten reddini talep etti. Davalıların ve müdahillerin davada menfaatleri bulunmadığını belirten Alan, "Eda davası açılacak hallerde tespit davası açılamaz, Medeni Kanun'un 499 ve Borçlar Kanun'un 243. maddesine göre ölüme bağlı tasarrufun iptali veya tasarrufu istenir. Ayrıca Ankapark'ta yine amacına uygun olarak gezi, eğlence ve dinlenme yeri olarak yapılmıştır" dedi.

Maliye Bakanlığı avukatı ise malik olmadıkları için Bakanlığa husumet yöneltilemeyeceğini ve davanın reddini istediklerini belirtti.

Davacı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davada taraf olmak için Atatürk'ün yakını olmaya gerek olmadığını kaydetti.

Tezcan Karakuş Candan, "Tüm Türk halkı olarak bize emanet edildi, hepimiz bundan zarar görüyoruz. Ankapark denilen yer, ticari bir alandır ve bugün orada Cumhuriyetin belleği katledilmektedir. Burada hepimiz mağduruz" dedi.

Hakim Asuman Ada Şahin, davanın reddine karar verdiğini belirterek, "Davanın reddine karar veriyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle verdiği emsal kararı var. Atatürk'ün vasiyetine hepimiz sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.