Atatürk, Nevşehir'de anıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'incii yıldönümünde Nevşehir’de törenle anıldı.

Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına saat 08.55’de Nevşehir Vali Vekili

Nevzat Sinan ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından çelenklerinin konulması ile başlayan törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05’te, çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı\'ndaki bayraklar yarıya indirildi. Atatürk’ü vefatının 80\'inci yıl dönümü anma programı, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ nde devam etti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Fuayene Salonu\'ndaki 10 Kasım Atatürk’ü anma programında ilk olarak 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Resim ve Fotoğraflarla Atatürk’ konulu fotoğraf sergisi, Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan, Belediye Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul ve Ortaokullar arası şiir ve liselerarası kompozisyon yarışmasında il birinciliğini kazanan öğrenciler yazdıkları eserleri seslendirdiler.

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