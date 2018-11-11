Atatürk için koştular

İZMİR, (DHA)-İZMİR Gaziemir Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlediği Ata’ya Saygı Koşusu ve Yürüyüşü’ne katılan her yaştan yüzlerce kişi 4 kilometrelik parkurda koştu. Atatürk resminin yer aldığı tişörtler giyen koşucular lösemiye dikkat çekmek için maske de taktı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda bir dizi etkinlik düzenleyen Gaziemir Belediyesi Ata’ya Saygı Koşusu ve Yürüyüşü düzenledi. Koşuya, Ege Bölgesi’nin dört bir yanından her yaştan yüzlerce kişi katıldı. Atatürk resmi ve ay yıldızın yer aldığı tişörtler giyen sporcular lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için maske taktı. Gaziemir Belediyesi önünden verilen startla koşuya başlayan sporcular Türkan Saylan Caddesi, Festival Alanı, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Gazikent İlkokulu, Gaziemir AKM, Abdulhamit Yavuz Caddesi\'nin ardından Abdullah Arda Meydanı\'nda son bulan 4 kilometrelik parkurda koştu. Profesyonel ve amatör sporcuların bir arada yarıştığı koşuya kadınlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Koşuya katılan tüm sporculara günün anısına madalya armağan edildi. 4 kilometrelik parkuru koşarak Abdullah Arda Meydanı’nda ulaşan sporcular Onuncu Yıl Marşı’nı okudu.



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