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Yaşam

Atatürk büstüne mıcır döküldü

Belediye başkanı: Farkında olmayan bir şoförün hatası

16 Kasım 2016 11:06

Ordu’nun Perşembe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde bulunan okulun bahçesindeki Atatürk büstüne hafriyat döküldü. Bu duruma tepki gelince gece yarısı mıcırlar temizlendi.

Sözci'den Veli Toprak'ın haberine göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, köy yollarını yenilirken, Perşembe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yol çalışması yapan ekipler, kapalı bulunan okulun bahçesini depolama alanı olarak kullandılar. Bahçedeki Atatürk büstünün üzerine de mıcır boşalttılar. Atatürk köşesi büstün olduğu bölüme kadar mıcıra gömüldü.

Halk tepki gösterdi

Büstün mıcır altında kalan görüntüsüne halk tepki gösterdi. Vatandaşlar, okul bahçesinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Tepkiler artınca Ordu Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı okulun bahçesindeki mıcırı kaldırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de büstü okul içine aldı. Ancak büstün kaldırılmasına da tepki geleceğini düşünen ilçe milli eğitim müdürü, daha sonra büstün etrafını düzenleyerek yerine koydu.

Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, önce kendilerinin suçlandığını ancak bu konuyla alakaları olmadığını söyledi. AKP'li başkan Bahtiyar, "İşi büyükşehir yaptırıyor. Grup yollarını bir müteahhit almış. Farkında olmayan bir şoförün hatası. Milli eğitim müdürü ile konuştum, büstü önce kaldırmış ‘Atatürk düşmanlığı yapıyorlar korkusundan' sonra yerine koydular” dedi.

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OrduPerşembe ilçesiOrtaköy MahallesiAtatürk büstü

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