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Atanamayan genç öğretmen intihar etti

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti

17 Nisan 2018 00:40

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti. İddiaya göre 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar\'ın atanmasının gerçekleşmediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.  
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi. Bugün sabah saatlerinde evden \'iş bulmaya gidiyorum\' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.
Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. 

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