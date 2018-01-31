Atakan Göztepe'de

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'in İzmir temsilcisi Göztepe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Bucaspor\'un genç orta saha oyuncusu Atakan Kesgin\'le anlaşma sağladı. Bucaspor\'dan 800 bin TL nakit karşılığında bonservisini alan genç oyuncu, sarı-kırmızılıların yolunu tuttu. Göz-Göz\'ün Atakan\'ı geleceğe yatırım amaçlı olarak transfer ettiği bildirildi.

Turhal Gençlerbirliği\'nde futbola başlayıp 2013 senesinde Buca Futbol Akademisi\'ne geçen 18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon profesyonel oldu. Bu sezon Bucaspor\'da 15 maça çıkan Atakan, 43 kez çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydi.