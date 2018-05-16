Ata toprağı Türkiye'de

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen \'30\'uncu Atatürk\'ü Anma ve Barış Koşusu\' kapsamında, Selanik\'ten Atatürk\'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı\'nda Türk atletlere teslim edildi. Ata toprağı başlangıç atışı ile koşuda atletler tarafından Anıtkabir ve Samsun\'a ulaştırılacak.

30\'uncu Atatürk\'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında İpsala Sınır Kapısı\'nda gerçekleştirilen törene, İpsala Kaymakam Vekili ve Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Türkiye\'nin Gümülcine Başkonsolosluğu\'nda görevli konsolos Neslihan Altay, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Hüseyin, atletler ve vatandaşlar katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu, ardında da halk oyunları gösterileri sunuldu.

Konsolos Neslihan Altay, törende yaptığı konuşmada, \"Türk yurdunun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dünyaya gözlerini açtığı Selanik\'teki evinden alınan toprağın başkent, aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşunun beşiği olan Ankara\'ya taşınmasına tanıklık ediyor olmak, Türk halkı ve Batı Trakyalı soydaşlar için özel ve manevi bir değer taşıyor. Bu etkinlik özünde kadın erkek hep birlikte omuz omuza kurduğumuz Cumhuriyetimize ilelebet bağlı kalma yeminimizin bir simgesidir. Bizler Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak dünyanın dört bir yanında \'Yurtta sulh, cihanda sulh\' ilkesine bağlı kalarak her koşulda vatandaşlarımızın refah ve huzuru için hizmet vermekten büyük gurur duyuyoruz\" dedi.

Daha sonra ise organizasyona katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi. Koşu, Kaymakam Özder\'in tabanca atışıyla başladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün evinden alınan toprak, atletler tarafından 737 kilometre yol koşularak 18 Mayıs Cuma günü Ankara\'ya ulaştırılacak ve 19 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teslim edilecek. Öte yandan, teslim edilen topraklardan bir miktarı Samsun\'a gönderilecek.



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