Asya'nın güneyi sele teslim



Asya kıtasındaki birçok ülke günlerden beri devam eden sağanak yağışın etkisinde. Sağanak yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması sonucunda en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da resmi rakamlara göre en az 21 kişi yaşamını yitirdiği, en az 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Malezya yakın tarihindeki en ağır sel felaketiyle mücadele ederken, Tayland'da da birçok köyde mahsur kalan halkın yardımına ordu yetişti.

Sri Lanka Afetle Mücadele Merkezi'nin verdiği bilgilere göre sel nedeniyle ülkede yaklaşık 800 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Merkezden yapılan açıklamada bir haftadır süren yağış yüzünden durumun her geçen gün kötüleştiği, özellikle ülkenin kuzeyi ve doğusunda su seviyesinin yükselmeye devam ettiği belirtildi. Başkent Colombo'nun yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan Badulla'da birçok noktada heyelan yaşandığı, Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'nın bölgeye gittiği kaydedildi.

Malezya'da ise yaklaşık 160 bin kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi. Yağıştan en çok ülkenin doğusundaki sahil şeridinin etkilendiği, sel nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Malezya Başbakanı Necip Rezak, sel felaketi nedeniyle ABD tatilini yarıda kesti. Rezak'ın Noel öncesinde ABD Başkanı Barack Obama'yla Hawaii'de golf oynarken çekilen fotoğrafları büyük tepkiye neden olmuştu.