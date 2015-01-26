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Deutsche Welle

Asya Kupası’nda Güney Kore finalde

Irak’ı 2-0 yenen Güney Kore Asya Kupası’nda finale yükseldi. Böylece Kore milli takımının Alman çalıştırıcısı da teknik direktörlük kariyerinin en önemli başarısına göz kırptı.

26 Ocak 2015 16:39


Alman milli takımı eski oyuncularından teknik direktör Uli Stielike, yönetimindeki Güney Kore milli takımını Asya Kupası'nda finale taşıdı. Güney Kore, Sydney'de oynanan yarı final mücadelesinde Irak'ı 2-0 yendi. Avustralya Stadyumu'ndaki mücadelenin gollerini Jeong-Hyeop Lee (20.) ve Young-Gwon Kim (50.) kaydetti.

Çeyrek finalde İran'ı penaltılarla eleyerek sürpriz yapan Irak, kadrosunda Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Heung-Min Son, Hoffenheim'dan Jin-Su Kim ve Mainz'dan Joo-Ho Park gibi isimleri barındıran Güney Kore karşısında tutunamadı.

Finale kadar gol yemeden gelen Güney Kore son şampiyonluğunu 1960'da elde etmiş, 1988'de de final oynamıştı. Stielike'nin ekibi, cumartesi günü oynanacak final mücadelesinde ev sahibi Avustralya ile Birleşik Arap Emirlikleri maçının galibiyle karşılaşacak. Avustralya – BAE yarı final maçı yarın (27 Şubat) yapılacak.

Daha önce İsviçre ve Fildişi Sahili milli takımlarını da çalıştıran Stielike, Güney Kore Asya Kupası'nı kazanması halinde kariyerinin en önemli başarısını yakalayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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