Astronotlara Paskalya kargosu



Uluslararası Uzay İstasyonu'na gıda, su, giyecek ve bilimsel deney malzemeleri taşıyan insansız kargo aracı Cygnus, cumartesi günü rotasına ulaştı.

Salı günü bir roketle fırlatılan Cygnus altı astronotun görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3,8 tonluk malzeme götürdü.

Kargo gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na istasyonun robot kolları aracılığıyla kilitlendi ve ikmal başarıyla sonuçlandırılmış oldu.

NASA partneri olan Orbital ATK'nin Uzay Sistemleri Grubu Başkanı Frank Culbertson, “Esnek uzay aracımız Cygnus'un daha yapacak çok işi var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki konaklamasını takiben, insansız uzay aracının içinde üç tane deney yapacağız“ dedi.

Araç, mayıs ayına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak. Daha sonra içi çöple doldurulup, istasyondan uzakta güvenli bir mesafeye ulaştığında, NASA mühendisleri kapsülün içinde yangın çıkartarak büyük alev parçalarının uzayda nasıl davrandığını gözlemleyecek.

Teslimat Paskalya dönemine denk geldi. Orbital ATK, araçta Paskalya yumurtalarının da bulunduğunun ipuçlarını verdi.