Astronotlar uzayda rekor kırdı



Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte seyreden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir yıl kalarak önemli bir görevi başarıyla tamamlayan Rus Kozmonot Mikhail Kornienko ve ABD'li astronot Scott Kelly yeryüzüne döndü.

ISS'te 5 ay geçiren Rus astronot Sergey Volkov'un eşlik ettiği ikiliden 52 yaşındaki Kelly, bu görevle birlikte uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak yeni bir rekora imza attı.

Soyuz uzay aracıyla ISS'e gönderilen astronotlara verilen görevin amacı uzun süreli yerçekimsiz ortamın fiziksel ve psikolojik sınırlarını test etmekti.

Böylece gelecekte Mars'a yapılacak olası bir yolculuk için önemli bilgilerin elde edilmesi hedeflenmişti.