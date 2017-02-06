Astana'da teknik görüşmeler başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) uzman heyetlerin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelerek Suriye'de ateşkesin denetlenmesi konusunu görüşmeye başladıkları açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teknik görüşmelerde Suriye'de ateşkesin uygulamasına dair ayrıntıların ele alındığı belirtildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, görüşmelerde ayrıca Suriyeli silahlı muhalefetin ateşkes önerisinin de tartışılacağını ve ateşkesin uygulanmasına yönelik seçenekler arasında karar verileceğini kaydederek, "Amaç, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek bir mekanizma oluşturmak" diye konuştu. Sözcü görüşmelere ilk kez Ürdün'den temsilcilerin de katılımının beklendiğini açıkladı.

Kapalı kapılar ardında sürdürülen görüşmelerde heyetlerin yapısına ve kimlerden oluştuğuna dair bilgi ise verilmedi.

Lavrov: Astana, Cenevre'nin yerini tutamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü yaptığı açıklamada Astana görüşmelerinin Suriye'de barış çabalarında bir dönüm noktası oluşturduğunu, ancak BM öncülüğündeki görüşmelerin yerini tutmayacağını belirtmiş, "Astana formatıyla Cenevre'nin yerini almak gibi bir planımız yok" demişti.

23 Ocak'ta Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantıda, Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe sokulan ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. BM himayesinde Cenevre'de daha önce sonuç alınamayan barış görüşmelerinin 8 Şubat'ta devam ettirilmesi planlanıyordu. Ancak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalifler arasında Astana'da yürütülen dolaylı görüşmelerden yararlanmak üzere Cenevre görüşmesini erteleme kararı aldıklarını kaydetmişti.

Reuters haber ajansı diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Cenevre görüşmelerinin 20 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

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