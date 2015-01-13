Astana zirvesi iptal



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dün 3 mevkidaşını Berlin'de ağırladı. Toplantıda Steinmeier ile birlikte Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de hazır bulundu.

Toplantıda Ukrayna krizinin çözümü için 15 Ocak'ta Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerini bir araya getirmesi öngörülen Astana zirvesinin hazırlıkları gözden geçirildi.

Dört saatten fazla süren toplantı bir sonuç alınmaksızın sona erdi. Steinmeier görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizinin çözümü için liderler düzeyinde bir zirve hazırlığına devam edileceğini" söyledi. Böylece Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından gündeme getirilen Astana zirvesi fiilen iptal edilmiş oldu. Dörtlü zirvenin perşembe günü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanıyordu.

Geçen ay Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Nazarbayev, Rusya ile Ukrayna'nın barışması amacıyla Astana Zirvesi'ni organize etmişti. Nazarbayev, geçen hafta Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun hazır bulunması planlanan Astana Zirvesi'ne katılımını dörtlü zirveden bir sonuç alınması ihtimaline bağlıyordu. Almanya Başbakanı, taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle zirveye katılımı konusunda güvence vermemişti.