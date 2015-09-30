Rakibin yerine de gol atan Galatasaray, Astana'dan 1 puanla dönüyor: 2 - 2

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 2. maçında, Kazakistan'ın Astana takımıyla 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmada, Astana'nın 2 golünü de kendi kalesine atan Galatasaray, bu skorla, Astana Arena'dan 1 puanla ayrılmış oldu. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Martin Strembergsson'un yönettiği maçın sonunda, her iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldı.

Galatasaray, 31. dakikada Bilal Kısa'nın golüyle öne geçti. Golün asistini, Wesley Sneijder yaptı. Astana, 77. dakikada Hakan Balta'nın kendi kalesine attığı golla beraberliği yakaladı.

Sarı kırmızılılar, 86. dakikada kaleci Nenad Eric'in kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray'ın tekrar öne geçmesinden 3. dakika sonra ise Lionel Carole'in kendi kalesine attığı golle durum bir kez daha eşitlendi.

Galatasaray: Muslera - Denayer, Semih, Hakan, Carole - Selçuk, Bilal, Yasin, Sneijder, Podolski - Umut

Astana: Eric-Ilic, Postnikov, Anicic, Maksimovic, Zhukov, Kethevoama, Shomko, Canas, Dzholchiev, Kabananga