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Aslı Hünel yoğun bakımda

36 yaşındaki şarkıcısı Aslı Hünel geçirdiği operasyon sonrası kalp ritmi bozulunca uyutularak yoğun bakıma alındı

13 Şubat 2013 12:45

Türk Sanat Müziği sarkıcısı Aslı Hünel,  kist ameliyatı için gittiği hastanede kalp ritmi bozulduğu için yoğun bakıma alındı.

3.5 saat süren kist operasyonu sonrasında kalp ritmi bozulan 36 yaşındaki şarkıcı uyutuldu. Hünel’in kalp ritmi düzene girmezse elektroşokla müdahale edileceğini söyleyen doktoru, “Bu durum milyonda bir görülüyor” dedi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre ameliyat olduğu hastanede kardiyoloji bölümü olmadığı için Hünel, Haydarpaşa GATA’ya sevkedildi. Aslı Hünel’in ağabeyi Saruhan Hünel, sanatçının yaklaşık 18 saat yoğun bakım ünitesinde kalacağını, durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Menajeri Serdar Uygun ise “İlk 18 saat hasta için önemli. Kalp ritmini bulması lazım. Bulamaz ise doktorlar 18 saat sonunda elektro şok ile müdahalede bulunacaklarını söyledi. Duruma doktorlar da şaşırdı, milyonda bir olur dediler. Doktorlar ölümcül hiçbir sonuç görmüyorlar ama her an herşey olabilir dediler. Tüm akrabaları, annesi ve ağabeyi yanında” şeklinde konuştu.

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