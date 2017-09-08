Aslı Erdoğan'a pasaportu geri verildi

Yazar Aslı Erdoğan (50), Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği ile Osnabrück kenti tarafından verilen Erich-Maria-Remarque-Barış Ödülü'nü almak üzere 22 Eylül'deki ödül törenine katılabilecek. Osnabrück kenti yerel yönetiminden yapılan açıklamada, yazara pasaportunun iade edildiği, böylece Almanya'ya seyahat etme imkanının doğduğu bildirildi.

Erdoğan'ın ödülü almak üzere Almanya'ya gelebilmesi için Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği girişimde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen bir mektupta Türk hükümetinin yazara uygulanan baskılara son vermesi talep edilmişti.

Aslı Erdoğan kapatılan Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmeni olarak görevini sürdürerken terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 2016 yılının Ağustos ayında diğer gazetecilerle birlikte tutuklanmıştı. Yazar geçen Aralık ayında şartlı olarak tahliye edilmişti. Daha sonra Aslı Erdoğan'ın yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmış, ancak pasaportu kendisine geri verilmemişti.

Yazar pasaportu olmadığı için Osnabrück'teki ödül törenine yapılan daveti iptal etmek zorunda kalmış ve sadece canlı video konferansla toplantıya katılabileceğini bildirmişti.

"Erdoğan için teselli"

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Osnabrück kenti yönetimi ve ödül jürisi, Aslı Erdoğan'ın törene katılabilecek olmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Borsa Birliği, "Bir yılı aşkın bir zamandan beri hukuk devleti ilkelerinin olmadığı bir ortamda eziyet edilen ve zorla susturulmaya çalışılan yazar için bu gelişme teselli anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Ancak Borsa Birliği, Türkiye'de hâlâ çok sayıda yazar, gazeteci ve yayıncının tutuklu olduğuna da dikkat çekti.

Erdoğan'ın özellikle Türkiye'deki siyasi durumun yansımaları konusunda yazdığı yazılar dolayısıyla 25 bin euro değerindeki Erich-Maria-Remarque-Barış Ödülü'ne layık bulunduğu açıklanmıştı. Osnabrück kenti, Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'nü 1991 yılından bu yana veriyor. Ödül, dünyaca ünlü savaş karşıtı "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (Im Westen nichts Neues) adlı romanın yazarının adını taşıyor.

KNA/ÇA/HS

© Deutsche Welle Türkçe