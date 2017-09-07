Aslı Erdoğan için Ankara'ya çağrı

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği (Börsenverein) ile Osnabrück kenti yönetimi, bu yıl Osnabrück kentinde verilen Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'ne layık görülen yazar Aslı Erdoğan'ın yurtdışına çıkabilmesi için izin verilmesini talep etti.

Osnabrück Üniversitesi ile birlikte yazılan mektupta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuldu ve yazarın 22 Eylül'de düzenlenecek ödül teslim törenine katılması için izin verilmesi istendi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaparak terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Aslı Erdoğan'ın yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmış, ancak pasaportu kendisine geri verilmemişti.

Erdoğan'a gönderilen mektupta, Aslı Erdoğan‘ın ödülü almasına izin verilmemesinin "anlaşılmaz" bulunduğu vurgulandı. Mektupta Aslı Erdoğan‘ın "ödülünü bizzat alması gerektiği, bu ödülün yazar olarak kendisi ve Türk edebiyatı açısından büyük bir ödül anlamına geldiğine" dikkat çekildi.

"Ülkelerimiz arasındaki bağlar kopmasın"

Ödül komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ilan ettiği Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dair açıklamalarına göndermede bulunularak Almanya ile Türkiye arasındaki bağlantıların korunmasını da talep etti. Mektubu imzalayan kişi ve kuruluşlar "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etme özgürlüğünü onlara tanımak suretiyle ülkelerimiz arasındaki bağların kopmamasını mümkün kılın” ifadesini de kullandı.

Aslı Erdoğan'ın romanlarından bazıları örneğin Kırmızı Pelerinli Kent Almanca'ya da çevrildi. Osnabrück kenti, Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'nün 1991 yılından bu yana veriyor. Ödül, dünyaca ünlü savaş karşıtı "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (Im Westen nichts Neues) adlı romanın yazarının adını taşıyor.

Aslı Erdoğan bu yıl “düşünce özgürlüğüne yönelik mücadelesi” nedeniyle Theodor Heuss Madalyası’na layık görülmüştü. Amsterdam'daki Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü de bu yıl Aslı Erdoğan'a verilmişti. Avusturya ise 2016 yılının Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü'nü Aslı Erdoğan'a layık bulmuştu.

AFP/ÇA/HS

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