Aslantepe'de şampiyonluk provası!

Lider Galatasaray, sahasındaki son maçta Evkur Yeni Malatyaspor engelini 2-0'la aşarak son haftaya büyük avantajla girmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'nin yerine, Maicon Roque, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş başlangıç kadrosunda yer aldı.

Malatya ekibinde ise hafta iç annesini kaybeden Murat Yıldızım yedek kulübesinde maça başladı.

Karşılaşmaya Galatasaray adeta 1-0 önde başladı.33. saniyede Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının hatalı pasında topu kapan ve sağ çaprazdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Rodrigues,top içeri çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Belhanda bu sezonki 3. golüne imza attı ve takımını öne geçirdi. Galatasaray bu golün moraliyle ilk 10 dakikada çok etkiliydi. Bunun sonucunda 2. gol de gecikmedi.

12. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girdikten sonra altı pas çizgisine doğru hareketlenen Gomis'i gördü. Son 2 maçı boş geçen Fransız yıldız da topu boş kaleye gönderdi. Bafetimbi Gomis böylece bu sezon Süper Lig'de 28 gole ulaştı ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Garry Rodrigues ise ligin 2. yarısında atılan 13 gole 7 gol, 6 asistle katkıda bulunmuş oldu.

İlk yarıda kontrolü bırakmayan Galatasaray, rodrigues ve Sinan ile iki net fırsatı kullanamayınca farkı açamadı.

İkinci yarıda Galatasaray, skorun verdiği rahatlıkla kontrolü bırakmadı. Rakibinde de çok öenmli fırsat tanımayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Sahasındaki 17. maçında 16. kez kazanan sarı kırmızılılar, puanını 72'ye yükseltip son haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde girmeyi başardı. Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa 21. şampiyonluğuna ulaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.

İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cissokho, Arturo Mina, Chebake, Sadık, Diallo, Aytaç Kara, Azubuike, Adem, Eren Tozlu, Boutaib