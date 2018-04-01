Aslantepe'de 'hamsi tava'

Lider Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'u 2-1 yendi, şampiyonluk yürüyüşüne devam etti! Feghouli ve Gomis'le sonuca giden Cimbom, Süper Lig'in 27. haftasını da zirvede kapattı. Kucka'nın uzatma anlarındaki inanılmaz golü ise skoru belirledi.

Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, aradığı golü de henüz 7. dakikada buldu. Mariano'nun yoktan var ettiği pozisyon sonrasında arka direkte topla buluşan Feghouli, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda farkı açacak fırsatlar da yakalayan Galatasaray, çerçeveyi bulamayınca devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi giren taraf ise Trabzonspor oldu. Erken bir golle skoru dengelemek isteyen bordo mavililer, buna karşın 2. golü de kalesinde gördü. Okay'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına giren Gomis, çok şık bir vuruşla bu sezonki 26. golünü Trabzonspor ağlarına gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor'da Kucka'nın 90+2. dakikadaki inanılmaz golü ise maçın skorunu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla 57 puana yükselen Galatasaray liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.

Fatih Terim'den 2 değişiklik

Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidildi.

Geride kalan haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Fernando Reges ve Martin Linnes'in yerine, Mariano Filho ile Ryan Donk başlangıç kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, bordo-mavili ekibe karşı oynayamazken, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Martin Linnes ise tedavisi tamamlanmasına karşın yedeklerde kendisine yer buldu.

Selçuk ve Serdar maça yetiştirildi

A Milli Futbol Takımı kampında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Serdar Aziz, Trabzonspor müsabakasına yetiştirildi. Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin gayretleriyle takımla çalışmalara başlatılan Selçuk ve Serdar, bordo-mavili ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Mariano döndü

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mariano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer aldı.

Çalımbay'dan 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray deplasmanında takımını, geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Çalımbay, Olcay Şahan ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi'nin yerine Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz maçta savunmada oynayan Okay Yokuşlu yeniden orta sahaya dönerken, Hubocan stoperde Uğur Demirok ile birlikte görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ise maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN:beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay