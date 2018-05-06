Aslan, kupanın kulpunu tuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar'a konuk olan Galatasaray, oldukça zorlandığı mücadeleyi kazandı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek Başakşehir'in puan kaybettiği haftada şampiyonluğa doğru dev bir adım attı.
Maçtan notlar:
Galatasaray, karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Feghouli'nin pasında Rodrigues'in attığı golle Akhisar deplasmanında 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusuyla golleri art arda buldu. İlk golden 3 dakika sonra sahneye tekrar Rodrigues çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Akhisarspor, karşılaşmanın 51. dakikasında aradaki farkı 1'e indirdi. Seleznov'un şutunda direkten dönen top Galatasaraylı Serdar Aziz'e çarptı ve ağlara gitti.
Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Akhisarspor'un beraberlik arayışları devam ediyor. Ev sahibi ekip rakibi Galatasaray karşısında baskılı bir futbol sergiliyor.
Akhisarspor'da yedek kulübesinde oturan Milan Lukac, üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray'da, maçın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda Gomis topu dışarıya gönderdi.
Lider Galatasaray, oldukça zorlandığı Akhisarspor deplasmanında rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
İşte 11'ler
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis