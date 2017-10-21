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Aşkları engel tanımadı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)-  BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde bedensel engelli çift 57 yaşındaki Mustafa Baştürk ve 45 yaşındaki Zuhal Sever, evlenerek dünya evine girdi

21 Ekim 2017 18:16

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)-  BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde bedensel engelli çift 57 yaşındaki Mustafa Baştürk ve 45 yaşındaki Zuhal Sever, evlenerek dünya evine girdi.
Mudurnu\'da oturan ve 12 yaşında elektrik akımına kapılması sonucu görme yetisini kaybedip belden aşağısı felç olan Mustafa Baştürk ile İstanbul Beykoz\'da oturan ve 1 yaşında çocuk felci geçirdiği için yürüyemeyen Zuhal Sever, ortak arkadaşları vasıtası ile geçen yıl tanıştı. Arkadaş olan ve aralarında gönül ilişkisi başlayan çift evlenmeye karar verdi. Mudurnu Devlet Hastanesi’nde memur Mustafa Baştürk ve Zuhal Sever, yakınlarının desteğiyle Mudurnu Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. El ele tutuşan çift, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Mustafa Baştürk, zaman zaman duygulanarak ağladı. Çift, nikahın ardından müzik eşliğinde tekerlekli sandalye üzerine dans ederek eğlendi.
Mustafa Baştürk, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyleyerek, \"Sevgi hiçbir şeye engel değildir. Sevgi, her engeli aşar. Bugün hayatımın en mutlu günü. Sevdiğim kadınla evleniyorum. Bu dünyadaki en güzel duygu\" dedi.  Zuhal Sevre de çok güzel duygular içinde olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

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