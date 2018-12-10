ANKARA (DHA) - Serbest Güreş Süper Ligi\'nde Ankara ASKİ Spor şampiyon oldu.

Ligde yarı final ve finalin yanı sıra kümede kalma müsabakaları, Ankara\'da bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Ankara ASKİ Spor güreşçisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de mindere çıktı. Ankara ASKİ Spor yarı finalde Kahramanmaraş Belediyespor\'u 8-2, Ankara TEDAŞ Spor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 7-3 yenerek finale yükseldi.

Taha Akgül\'ün yanı sıra olimpiyat madalyalı milli güreşçi Soner Demirtaş\'ı da kadrosunda barındıran Ankara ASKİ Spor, bir diğer başkent temsilcisi Ankara TEDAŞ Spor\'u 7-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ligde üçüncülüğü ise Kahramanmaraş Belediyespor\'u 7-3\'le geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor\'a yenilen Edirne Trakya Birlik, bir alt lige düştü.

MUSA AYDIN: \"REKABET ORTAMINI ARTIRMAK İSTİYORUZ\"

Geçtiğimiz hafta grekoromen, bu hafta ise Serbest Güreş Süper Lig finallerini gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Ben öncelikle bütün kulüplerimize, antrenör ve sporcularımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor hepsini kutluyorum. Güreşte başarıyı yakalamak için rekabet ortamını geliştirmek gerekiyor. Öyle ki 10-0 biten eşleşmeler oluyor. Bunun engellenerek sıklet rekabetinin sağlanması gerekiyor. Rekabetin artması içinde sponsor desteğine ihtiyacımız var. Ne yazık ki sponsor olmadan olmuyor. Güreş bireysel bir spor ve sponsor desteği çok önemli. Bunun için hedefimiz olan olimpiyatlardan önce sıkletlerde rekabeti artırmak istiyoruz\" dedi.

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