Aşkı için Mars’a gitmekten vazgeçti

On yıl sonra yapılması planlanan Mars yolculuğu için iki yüz bin aday arasından seçilen 100 kişi arasında yer alan İtalyan doktor Pietro Aliprandi, aşık olduğu kadını bırakmamak için bu hakkından vazgeçtiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır’ın haberine göre, Ülke basınında yer verilen haberlere göre; Triesteli 26 yaşındaki Pietro Aliprandi, Mars'a yerleşecek insan kolonisi kurmak için Hollandalı girişimci Bas Lansdorp liderliğinde 2012'den beri geliştirilmekte olan ve kar amacı gütmeyen “Mars One” adlı projeye seçilen tek İtalyan’dı. Söz konusu proje için 50 kadın 50 erkek gönüllü seçildi.

Ancak 3 yıl önce yapılan seçimlerin ardından Aliprandi’nin hayatında, dönüşü olmayan yolculuğa çıkma planını alt üst eden bir değişim yaşandı; Elena’ya aşık oldu.

Aliprandi, “Artık Mars’a gitmek istemiyorum. Hayatımın aşkını buldum. Elena’nın aşkı, çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen Mars’tan daha güçlü” diyerek, Mars’a yerleşme projesinin bir parçası olmaktan vazgeçti.

“Aşk, Mars’tan daha değerli”

Bardağın dolu tarafını gördüğünü ifade eden Pietro Aliprandi, “Evet, bu hayalimden vazgeçiyorum, ama bundan daha değerli olan aşkı kazanıyorum” dedi.

Kızıl Gezegen hayali için Elena ile iki kez ayrılmayı denediklerini dile getiren Aliprandi, şöyle devam etti:

“Bunu yapamadık ve birbirimize geri döndük. Şu an benim için yaşadığımız kara parçasındaki şeylere inanmak daha önemli hale geldi. Bu nedenle, Mars yolculuğu organizatörlerini aradım ve şunu söyledim: Aşkım için bu misyondan vazgeçiyorum.”

“Elena’nın olmadığı bir geleceği hayal edemedim”

Pietro Aliprandi, Facebook hesabından paylaştığı iletide ise şu ifadeleri kullandı:

“Mars’a gitmek için, dünyanın her tarafından pilotlar, doktorlar, mühendisler ve fizikçilerden oluşan o olağanüstü ekibin bir parçası olmaya kararlıydım. Ancak aynı zamanda, ne kadar denesem de Elena’nın olmadığı bir geleceği de hayal edemiyordum. Mars One projesini bırakmak beni sakatladı. Ancak bu kararı vermek değil, Mars seyahatini kabul etmekti zor olan.”

Arkadaşlarının kendisine, “Elena ile ilk büyük kavganda, bu hayalinin peşinden koşmadığın için pişmanlık duyacaksın” dediğini aktaran Aliprandi, “Onlara, ‘Böyle bir gerekçe olamaz’ diye cevap veriyorum. Ben, aşkımın Mars’tan daha önemli olduğuna kanaat getirdim zaten. Birkaç yıla kadar da Elena ile evleneceğiz” diye konuştu.

Dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmanın da kendisini korkuttuğunu gizlemeyen Aliprandi, “Evimi özlemekten de korktum” dedi.

Çocukluğundan beri uzayda bir öncü ve kaşif olma düşüyle heyecanlandığını anlatan Pietro Aliprandi, “Bana hediye edilen Legolarla dahi hep uzay aracı yapardım” dedi.

Mars One Projesi nedir?

Haziran 2012'de duyurusu yapılan Mars One projesi, birkaç aşamadan oluşuyor.

Buna göre; 2024 yılına kadar bir ilişki uydusu ile istihbaratçı aparatı ve daha sonra da 2027 yılında kalıcı yerleşim kurmak için gezegene 4 astronot gönderilmesi planlanıyor. Daha sonra da her 2 yılda bir, 4 kişiden oluşan grupların Mars'a gönderilmesi düşünülüyor.

Birçok gönüllü yatırımcı da bu projeye destek oluyor.