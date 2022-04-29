Askerlik celp yerleri açıklandı, askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerleri 2022 Mayıs ayı celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları için bekleyiş sona erdi.

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, askerlik yerleri sonuçları için 29 Nisan gününe işaret edilmişti. Askerlik yerleri 2022 Mayıs ayı celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet ekranının erişime açılması ile birlikte sorgulanmaya başlandı.

Bugün itibariyle Mayıs ayı celp döneminde görev yapacak kişiler, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden asal askerlik sınıflandırma bilgisine ulaşabilecekler. İşte e-Devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı;

E-devlet askerlik durum belgesi sorgulama