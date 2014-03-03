Askerî ültimatom iddiası



Kiev, Kırım Yarımadası'ndaki Ukrayna birliklerine Rusya tarafından askerî ültimatom verildiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya tarafından verilen ültimatom, Kırım'daki yeni hükümetin tanınması, silahların bırakılması ve yarımadadan geri çekilinmesini içeriyor.

Interfax haber ajansı, Ukrayna silahlı kuvvetlerine TSİ 05:00’e kadar süre verildiğini duyurdu.

Savaş gemilerine teslim ol çağrısı

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maksim Prauta Ukrayna'nın denizaltısavar gemisi Ternopil ile komuta gemisi Slavutiç'in Rus donanmasına ait 4 gemi tarafından Sivastopol Limanı'nda bloke edildiğini söyledi.

Prauta, savaş gemilerinde bulunan askerî personele Rus güçleri tarafından 1 saat içinde teslim olma çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Prauta, askerlerin teslim olmaması halinde Rus birliklerinin gemiye çıkarak mürettebatı etkisiz hale getireceklerini söylediklerini ifade etti.

Ancak tüm bu açıklamalar Rusya tarafından yalanlandı. Bölgedeki Rus donanmasından bir askerî sözcü Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, ültimatom iddiasının bir "saçmalık" olduğunu söyledi.

'Askerî harekata gerek yok'

Gün içerisinde Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkanı Sergey Narışkin de bir açıklama yaptı.

Narışkin, Rusya'nın henüz Kırım Yarımadası'na askerî harekat düzenleme hakkını kullanmasına gerek olmadığını ifade etti.

Duma Başkanı, “Rusya Federasyonu Konseyi'nin verdiği karar bir harekat hakkı tanıyor ve hak gerekli olduğunda kullanılabilir. Ama mevcut durumda böyle bir gereklilik yok” dedi.

Kırım Yarımadası'nda bulunan Ukrayna askerî üsleri, üniformaları üzerinde işaret olmayan ancak Rusya yanlısı oldukları bilinen birlikler tarafından abluka altında tutuluyor.