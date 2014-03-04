'Askerî operasyon gerekli değil'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın tek bir meşru devlet başkanı olduğunu ve onun da Viktor Yanukoviç olduğunu belirtti.

Putin, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'da yaşananları anayasanın kaldırılması ve iktidarın silahla ele geçirilmesi şeklinde değerlendirdi. İnsanların değişim istediğini ancak yasal olmayan bir değişimin empoze edilemeyeceğini kaydeden Putin, “Anayasal araçları kullanmanız gerek” dedi.

Rus Ordusu'nun Ukrayna'ya girmesine ise şimdilik ihtiyaç olmadığını belirten Putin, bunun ancak son seçenek olabileceğini ifade etti. Öte yandan Rus lider, Rus ordularının Ukrayna'nın güneyindeki Kırım bölgesini ele geçirdiği iddialarını reddetti. Putin resmi binaların ele geçirilmesinden ise yerel savunma gruplarının sorumlu olduğunu savundu.

Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulamak isteyen devletlerin önce bu tarz yaptırımların ne tür zarara yol açabileceğini düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Putin, “Rusya'ya yönelik tüm tehditler ters etkili ve zararlıdır” dedi.

Rusya'nın G-8 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Putin, eğer Batılı liderler gelmek istemiyorsa gelmek zorunda olmadıklarını ifade etti. G-7 grubu üyeleri haziran ayında Soçi'de düzenlenmesi planlanan G-8 Zirvesi hazırlıklarını askıya aldıklarını bildirmişti.

Doğalgaz indirimine son

Rusya'da devlet tarafından kontrol edilen doğalgaz firması Gazprom, Ukrayna'ya doğalgaz satışında uyguladığı indirimi iptal edeceğini duyurdu. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna’nın Rusya'ya 1,5 milyar dolar doğalgaz borcu olduğunu vurguladı.