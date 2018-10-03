Askeri araç, Meriç Nehri'ne devrildi: 2 asker yaralı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, devriye görevine çıkan askerlerin taşındığı kamyonun Meriç Nehri\'ne devrilmesi sonucu 2 asker, hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Enez\'de Meriç Nehri\'ndeki taşkınların önlenmesi için yapılan toprak set üzerinde meydana geldi. Devriye görevine çıkan askerlerin taşındığı askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 1\'inci derece askeri yasak bölgede nehre devrildi. Kazada 2 asker, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralı askerler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Meriç Nehri\'ne devrilen askeri araç ise vinçle sudan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.