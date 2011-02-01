-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 10 YARALI VAN (A.A) - 01.02.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde, askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 10 asker yaralandı. Mollatopuz köyünden İlçe Jandarma Komutanlığına dönen askeri kamyon, sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepedam köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 10 asker yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van Asker Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldığı bildirildi.