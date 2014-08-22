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Dünya
Deutsche Welle

Asker Ferguson'dan çekildi

Siyahî bir gencin ölümü üzerine karışan ABD'nin Ferguson kenti günler sonunda duruldu. Milli Muhafızlar'a bölgeden ayrılmaları talimatı verildi.

22 Ağustos 2014 15:01

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.

Beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahî gencin silahsız olması, tepkileri artırmıştı.

Ferguson'da önceki gecenin ardından dün gece de sakin geçti. Ana cadde üzerinde küçük bir grup tarafından düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etmedi.

Missouri Valisi Jay Nixon, olayların yatışmaya başlaması üzerine, pazartesi günü göreve çağırdığı Milli Muhafızlar'ın çekilmesi talimatını verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SiyahîABD FergusonMuhafızlarMissouriFergusonAğustosMichael BrownValisi Jay NixonMilli MuhafızlarDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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