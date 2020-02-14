Aşk ararken bela buldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, internet üzerinde tanıştığı bir adamla buluştu. İlk buluşmanın heyecanını taşıyan kadın, yeni tanıştığı Christopher Castillo kendisinden arabayı durdurmasını isteyip bir bankaya girdiğinde hiçbir şeyden şüphelenmedi. Fakat Castillo bankadan elinde bir silah ve banknotlarla çıktığında, kadın işlerin pek de istediği gibi gitmediğini anladı.

CNN International'da yer alan haberde, 2016 yılında bir kadın için yaşanan 'en kötü ilk buluşma' hikâyesi anlatıldı. Massachusetts'te yaşayan bir kadın, internet üzerinden Christopher Castillo ile ilk buluşmasında hayatının şoklarından birini yaşadı.

Kadın, Christopher Castillo'yu evinden arabayla almaya gittiğini, Castillo'nun yasa dışı olduğu hâlde yol boyunca yolcu koltuğunda şarap içtiğini söyledi. Kadından bir bankanın üzerinde durmasını rica eden Castill, içeride geçirdiği birkaç dakika sonra elinde bir silah ve bin dolarlık banknotlarla koşarak çıktı.

Buluştuğu adamın banka soyduğunu anlayan kadın, silahtan korktuğu için adamın 'Arabayı sür' komutlarına uydu fakat kısa süre sonra yolda bir polis arabası gördü. Polisi gördüğü anda yanına çeken kadın arabadan kaçmayı başardı.

Polisler kısa süre sonra banka soyguncusunu yakaladı.

2016 yılında yaşanan ve kadının 'en kötü ilk buluşması' olarak aklında kalan olayla ilgili olarak geçen hafta görülen davada Castillo, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadın ceza almadı.