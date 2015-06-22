Aşırı sıcaklar 250 can aldı



Cumartesiden bu yana hava sıcaklıklarının 45 dereceyi bulduğu Karaçi'de 210 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sind eyaleti sağlık yetkililerinden İyas Afsal “Ölü sayısı daha da artabilir, zira yüzlerce kişi de hastanelerde tedavi görüyor” diye konuştu. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif orduya kentte ilk yardım merkezleri kurma emri verdi.

Sind eyaletinde Karaçi'nin dışında da en az 20 kişi hayatını kaybederken Pencap eyaletinde ölenlerin sayısının 10'u geçtiği belirtiliyor. Pencap'ın yönetim merkezinin bulunduğu Lahor kentinde de 2 bin çocuk ishal nedeniyle tedavi görüyor.

Güney Asya'da her yaz sıcaklar yüzünden yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Pakistan'da nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 2 bin 500 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle can vermişti.