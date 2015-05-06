T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcılara polis baskını

Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı bu sabah saatlerinde “Old School Society” adlı aşırı sağcı grubun üyelerinin evlerine baskın düzenledi. “Terör örgütü kurma” şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı.

06 Mayıs 2015 16:04


Federal Emniyet Teşkilatı bu sabah saatlerinde “Old School Society” adlı aşırı sağcı grubun üyelerine Almanya genelinde baskın düzenledi. Konuyla ilgili olarak Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonun ayrıntılarına yer verildi.

Açıklamada operasyona katılan polislerin çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi. “GSG 9” adındaki terörle mücadele özel timleri tarafından yürütülen baskında, yaşları 22 ile 56 arasında değişen üç erkek ve bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin, camilere ve mülteci yurtlarına yönelik saldırılardan sorumlu olduğu iddia edilen "Old School Society" (OSS) adlı aşırı sağcı grubun üyesi olduğu öne sürülüyor. Federal Başsavcılık, söz konusu kişilerin, ‘terör örgütü kurma' şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmalar çerçevesinde, örgütün Almanya'da küçük gruplar halinde saldırılar düzenlemeyi hedeflediği düşünülüyor. Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda toplam 250 polis görev aldı. Savcılık, operasyonların federal iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı ve ilgili eyalet teşkilatlarının sunduğu istihbarat temelinde düzenlendiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Federal Emniyet TeşkilatıSchool Society”Emniyet TeşkilatıAlmanyaFederal BaşsavcılıkSchool Society34;BaşsavcılıkKuzey Ren-Vestfalya Rheinland-PfalzMecklenburg-VorpommernAnayasayı Koruma TeşkilatıDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24