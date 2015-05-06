Aşırı sağcılara polis baskını



Federal Emniyet Teşkilatı bu sabah saatlerinde “Old School Society” adlı aşırı sağcı grubun üyelerine Almanya genelinde baskın düzenledi. Konuyla ilgili olarak Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonun ayrıntılarına yer verildi.

Açıklamada operasyona katılan polislerin çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi. “GSG 9” adındaki terörle mücadele özel timleri tarafından yürütülen baskında, yaşları 22 ile 56 arasında değişen üç erkek ve bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin, camilere ve mülteci yurtlarına yönelik saldırılardan sorumlu olduğu iddia edilen "Old School Society" (OSS) adlı aşırı sağcı grubun üyesi olduğu öne sürülüyor. Federal Başsavcılık, söz konusu kişilerin, ‘terör örgütü kurma' şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmalar çerçevesinde, örgütün Almanya'da küçük gruplar halinde saldırılar düzenlemeyi hedeflediği düşünülüyor. Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda toplam 250 polis görev aldı. Savcılık, operasyonların federal iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı ve ilgili eyalet teşkilatlarının sunduğu istihbarat temelinde düzenlendiğini açıkladı.