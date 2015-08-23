Aşırı sağcılar yine mültecileri hedef aldı



200 kadar aşırı sağcı radikal gösterici dün gece Dresden yakınlarındaki Heidenau kentindeki eski bir yapı markette toplandı. Grup "Heil Hitler" ve benzeri aşırı sağcı sloganlar atmaya başladı. Ardından yaklaşık yüz kadar protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.

Taş ve havai fişek atan göstericilere polis copla müdahale etti. Göstericilerin bir bölümünün aşırı alkollü olduğu kaydedildi.

Heidenau Emniyet Müdürlüğü bugün konuyla ilgili detaylı açıklama yapacaklarını duyurdu.

Yaklaşık bin kadar gösterisi cuma günü, 250 sığınmacının Heidenau kentine getirilmesini protesto etmek için toplanmış, mülteci merkezine giden yolu kapatan göstericiler sığınmacıların içinde bulunduğu otobüslere şişe ve taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda en az 31 kişi yaralanmıştı.