'Aşırı sağcı terör tehlikesi'



İçişleri Bakanlığı ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) yabancı düşmanı kaynaklı saldırılara karşı uyardı. "Süddeutsche Zeitung" gazetesi, Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nca (WDR) ortaklaşa hazırlanan haberde, Federal Emniyet Teşkilatı‘nın (BKA) mültecilere yardım eden kişi ve politikacıların da saldırıya uğramasından endişe ettiği belirtildi. Haberde, bu tespitin Köln Büyükşehir Beledeiye Başkanı seçilen Henriette Reker’in cumartesi günü uğradığı bıçaklı saldırı öncesinde yapılan güvenilir bir durum değerlendime raporuna dayandırıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı'ndan uyarı

"Süddeutsche Zeitung", NDR ve WDR’in ortak haberinde Federal Emniyet Teşkilatı tarafından aşırı sağcı kitlenin mülteci politikalarına yönelik söylemlerinin giderek radikalleşmesinin beklendiği bildiriliyor. Dış görünümü nedeniyle sığınmacıyı andıran herkesin söz konusu saldırı tehdidi ile karşı karşıya olduğu kaydediliyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Passauer Neuen Presse" gazetesine verdiği demeçte "Henüz aşırı sağcı bir terörden bahsedemem. Ama böyle bir tehlike var ve biz de bunu göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu. Mülteci yurtlarına yönelik yapılan siyasi kaynaklı saldırılarda ciddi bir artış olduğunu kaydeden Bakan, saldırganların genelde o yöreden olduğu ve bölgesel veya ulusal çapta herhangi bir örgüt bağlantısının bulunumadığını kaydetti.

Saldırgan profili

Federal Emniyet Teşkilatı'nın yaptığı analize göre aşırı sağcılar tarafından mülteci yurtlarına düzenelenen saldırıların sayısı yılın ilk üç çeyreğinde 461'i buldu. Bu sayı, saldırların bir önceki yıla oranla iki katından da fazla arttığını gösteriyor.

Teşkilat saldırgan profilini de analiz etti. Buna göre şimdiye dek soruşturma açılan 228 şüphelinin 14'ü daha önce 2-3 kez bu tür suçlar işlemiş. 167 şüpheli ise saldırı yapılan yerde yaşayanlardan oluşuyor, 38'si ise olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgelerden geliyor.

Saldırganların çoğunun 20-25 yaşları arasında olduğu ve genelde alkol etkisinde bulunmadıkları tespit edildi. Saldırganların yüzde 42'si yalnız başına, yüzde 49'u ise 2 ila 5 kişi arasında değişen bir grupla hareket ediyor.