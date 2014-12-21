Aşırı sağcı şiddetin bedeli

Focus dergisinin haberine göre Alman devletinin aşırı

sağcı şiddete maruz kalanlara

2007'den bu yana ödediği tazminatın bedeli 2 milyon 100 bin euroyu buluyor.

Buna göre Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından öldürülenlerin yakınlarına

1 milyon eurodan fazla tazminat ödendi. Dergi haberini Adalet Bakanlığı'ndan aldığı

bilgilere dayandırdı.

Derginin haberine göre, 2009'dan 2014 yılının

aralık ayına kadar aşırı sağcı şiddet

nedeniyle 762 tazminat başvurusunda bulunuldu. Bunlar arasında ilk üç sırayı

150

başvuruyla Saksonya, 121 ile Sachsen-Anhalt, 78 ile Brandenburg eyaletleri alıyor.

Başvuruların yüzde 70'i kabul edilirken 101 başvuru reddedildi; kalan başvurularla ilgili

olarak bakanlığın incelemesi sürüyor.

