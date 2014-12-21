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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı şiddetin bedeli

Almanya, Neonazilerin ve diğer aşırı sağcıların şiddetine maruz kalanlara 2007'den bu yana 2 milyon eurodan fazla tazminat ödedi.

21 Aralık 2014 13:46

Focus dergisinin haberine göre Alman devletinin aşırı
sağcı şiddete maruz kalanlara
2007'den bu yana ödediği tazminatın bedeli 2 milyon 100 bin euroyu buluyor.
Buna göre Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından öldürülenlerin yakınlarına
1 milyon eurodan fazla tazminat ödendi. Dergi haberini Adalet Bakanlığı'ndan aldığı
bilgilere dayandırdı.
Derginin haberine göre, 2009'dan 2014 yılının
aralık ayına kadar aşırı sağcı şiddet
nedeniyle 762 tazminat başvurusunda bulunuldu. Bunlar arasında ilk üç sırayı
150
başvuruyla Saksonya, 121 ile Sachsen-Anhalt, 78 ile Brandenburg eyaletleri alıyor.
Başvuruların yüzde 70'i kabul edilirken 101 başvuru reddedildi; kalan başvurularla ilgili
olarak bakanlığın incelemesi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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