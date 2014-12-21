Aşırı sağcı şiddetin bedeli

Focus dergisinin haberine göre Alman devletinin aşırı
sağcı şiddete maruz kalanlara
2007'den bu yana ödediği tazminatın bedeli 2 milyon 100 bin euroyu buluyor.
Buna göre Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından öldürülenlerin yakınlarına
1 milyon eurodan fazla tazminat ödendi. Dergi haberini Adalet Bakanlığı'ndan aldığı
bilgilere dayandırdı.
Derginin haberine göre, 2009'dan 2014 yılının
aralık ayına kadar aşırı sağcı şiddet
nedeniyle 762 tazminat başvurusunda bulunuldu. Bunlar arasında ilk üç sırayı
150
başvuruyla Saksonya, 121 ile Sachsen-Anhalt, 78 ile Brandenburg eyaletleri alıyor.
Başvuruların yüzde 70'i kabul edilirken 101 başvuru reddedildi; kalan başvurularla ilgili
olarak bakanlığın incelemesi sürüyor.