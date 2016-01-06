Aşırı sağa yakın markaj



Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu, AfD ve Pegida'nın Anayasayı Koruma Örgütü tarafından izlenmesini istedi.

Spiegel Online'da yer alan habere göre, öneri SPD'nin perşembe günü düzenlenecek milletvekilleri çalıştayında gündeme gelecek. Habere göre, çalıştayda ele alınacak metinde, "AfD partisi ve Pegida gibi oluşumların içinde barındırdığı tehlikeli aşırı sağcı eğilimler de gelecekte Anayasayı Koruma Örgütü tarafından incelenmeli" ibaresine yer verildi.

Sekiz sayfa olduğu belirtilen metinde ayrıca sığınmacılara, kaldıkları binalara, mülteciler konusunda gönüllü çalışanlara ve onlara destek veren politikacılara yönelik aşırı sağcı saldırıların "Endişe verici boyuta" ulaştığı da belirtilerek, "Irkçı kışkırtıcılar endişe ve korkuları körükleyerek, insanlarda nefret duyguları oluşturmaya çalışıyor" denildi.

İki gün sürecek çalıştayda SPD federel milletvekilleri ağırlıklı olarak kamu güvenliği konusunu ele alacak.