'Aşırı dozda eroinden öldü'

AFP Ajansı'nın 'Times' gazetesine dayandırdığı haberine göre, iddiaya, polisin bugün açıklaması beklenen otopsi raporunda yer veriliyor.

Peaches Geldof'un cansız bedeni, 7 Nisan'da İngiltere'deki Kent şehri yakınlarındaki evinde bulunmuş, ilk incelemelerde ölüm nedeni belirlenememişti.

25 yaşındaki Peaches Geldof fotomodellik ve sunuculuk yapıyordu. Peaches'in annesi TV sunucusu Paula Yates de 2000 yılında, henüz 41 yaşındayken aşırı dozda eroin yüzünden ölmüştü.

İkinci evliliğini müzisyen Thomas Cohen'le yapan Peaches Geldof, biri 11, diğeri 23 aylık iki çocuk annesiydi.

Bu arada Peaches Geldof'un ölümüne ilişkin adli soruşturmanın, babası Bob Geldof ve eşi Thomas Cohen'in de hazır bulunmasını sağlamak amacıyla temmuz ayına alındığı bildirildi.