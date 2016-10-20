Aşiret üyesi iş adamı Ankara’da öldürüldü

Tatar Aşireti üyelerinden olduğu öğrenilen iş adamı Mahfuz Tatar, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Milliyet’te yer alan habere göre, Tatar Aşireti mensubu iş adamı Manfuz Tatar, (33) iddiaya göre, bir eğlence merkezinde güvenliklerle tartıştıktan sonra, gittiği başka bir eğlence merkezi önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tatar’ı vuran şahısların ilk gittiği eğlence merkezinde tartıştığı Muhammet K. ve Semih A. olduğu öğrenildi.

Tatarın vurulma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.