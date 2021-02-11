Koronavirüs aşılamasında ikinci doz bugün başladı

Koronavirüs’le mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Türkiye'de 14 Ocak'ta ilk doz Koronavirüs aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı.

13 Ocak'ta Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. Bakan koca dün ikinci doz aşısını olduğunu da duyurmuştu. 14 Ocak'ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli de inici doz aşıyı oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli de bugün Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Aşılanırken çekilmiş fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk aşımdan sonra her hangi bir yan etki görmedim"

İkinci doz aşısını yaptıran Diş Hekimi Çiğdem Şentürk Ürel, ilk aşı yaptırdıktan sonra hiç bir sorun yaşamadığını söyleyerek, "Diş hekimi olduğum için yüksek risk grubundayım. Aşılar bir nebze içimizi rahatlatıyor. İlk aşımdan sonra bir komplikasyon yaşamadım. İki hafta sonra bir antikor testi yaptıracağım" dedi. Hastanede anestezi bölümünde çalışan Alpaslan Çakıray ise, "İlk aşımdan sonra her hangi bir yan etki görmedim. İnsanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

70 yaş üstü vatandaşlar da aşılanmaya başladı

Ayrıca bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.

Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" demişti

Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti. Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmaların ilk dozu yapılmıştı. Koca, Bilim Kurulu toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşların da cuma gününden itibaren aşılanmasına başlanacağını duyurdu.