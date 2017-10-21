Asflat döken babaya nişan sürprizi

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Bekir Durukan, İlter Ateş ile hayatını birleştiren kızı Kübra\'nın kına gecesine iş yoğunluğu nedeniyle gidemedi. Yeni çift, Durukan\'ı gece yarısı asfalt çalışması yapılan alanda ziyaret etti.

Yol Şube Müdürü Bekir Durukan, Hacı Ömer Sabancı Bulvarı\'nda asfalt işini bitirmek için ekibiyle gece mesaisi yaparken, kızı Kübra ve damadı İlker Ateş, yakın akraba ve dostlarıyla kına gecesinde müzik eşliğinde dans edip, eğlendi. Kübra Durukan, kına gecesi sonunda müstakbel eşi İlker ile birlikte babasına sürpriz hazırladı. Gece yarısı asfalt çalışmalarını koordine eden Bekir Durukan, bir şeridi trafiğe açık yolda duran gelin arabasından kızı Kübra ve damadı İlker\'in indiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Genç çift, baba Bekir Durukan\'ın elini öpüp, kucaklaştı. Kızı ve damadına bir ömür boyu mutluluklar dileyen Bekir Durukan, \"Biz hizmete sözlüyüz. Adana\'nın yollarına sözlüyüz. Kına gecenizde yanınızda olamadım. Hakkınızı helal edin. Rabbim yolunu açık etsin. Mutlu, huzurlu bir yuva kurun inşallah\" dedi.

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