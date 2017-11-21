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Asfalt yüklü TIR devrildi

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü TIR devrildi

21 Kasım 2017 22:58

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü TIR devrildi. Kazada can kaybı olmazken, TIR şoförü Murat Ö. yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuşadası-Söke yolun üzerinde meydana geldi. Söke yönüne giden Murat Ö. yönetimindeki 09 JT 035 dorse plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Murat Ö.\'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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